صنعاء: توقيع اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم لخزان "صافر" مع الأمم المتحدة

أعلن مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، أنه تم التوقيع على اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان "صافر العائم" مع الأمم المتحدة.

وأوضح المصدر أنه "بعد نقاشات فنية بين الفريق الوطني الاستشاري الخاص بالخزان العائم صافر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وفريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان".

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية وجهت رسالة للأمم المتحدة بهذا الخصوص، عبرت فيها عن الترحيب بفريق الخبراء المكلف بأعمال التقييم والصيانة العاجلة للخزان العائم".

ولفت إلى أنه "خلال النقاشات الفنية مع الأمم المتحدة رفض فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الموافقة على توفير مولد النيتروجين كبديل مناسب لمنظومة الغاز الخامل ضمن المعدات التي سيتم إحضارها للقيام بعملية التقييم والصيانة العاجلة".

وشدد على أن "تركيز فريق مكتب المشاريع للأمم المتحدة اقتصر على إجراء الصيانة التي تمنع حدوث تسرب للنفط من الخزان العائم".

المصدر: "سبأ"