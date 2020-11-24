الحوثيون يوافقون على إرسال خبراء إلى ناقلة "صافر" والأمم المتحدة تؤكد

أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء القيادي في "أنصار الله" حسين العزي، توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة تعلن فيها الجماعة موافقتها على وصول فريق خبراء لتفقد ناقلة النفط "صافر".

وكتب العزي على "تويتر": "قمنا بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة أكدنا من خلالها ترحيبنا بفريق الخبراء المكلف بتقييم وصيانة سفينة صافر وما زلنا ننتظر إبلاغنا بموعد وصول الفريق إلى اليمن".

وأضاف: "نقدر عاليا التفاهمات الإيجابية التي جرت مؤخرا بيننا والأمم المتحدة، ويحدونا أمل كبير في أن الفريق لن يتأخر هذه المرة".

قمنا بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة أكدنا من خلالها ترحيبنا بفريق الخبراءالمكلف بتقييم وصيانة سفينةصافر

ومازلنا ننتظر إبلاغنا بموعد وصول الفريق إلى اليمن

إننا نقدر عاليا التفاهمات الإيجابية التي جرت مؤخراً بيننا وبين الأمم المتحدة ويحدونا أملٌ كبير في أن الفريق لن يتأخر هذه المرة — حسين العزي (@hussinalezzi5) November 22, 2020

من جهته، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن "المنظمة تلقت رسالة الدعوة من الحوثيين"، وقال: "الموافقة تأتي بعد أسابيع عديدة من المناقشات مع قيادات الجماعة، ونحن من جانبنا سنتخذ الإجراءات الضرورية فورا لنشر خبراء فريقنا إلى الناقلة".

ويبلغ وزن ناقلة خزان "صافر" 4 آلاف و9 أطنان/متر، وسميت بذلك نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه أول مرة باليمن.

ويشترط الحوثيون، بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحهم، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بشدة، ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا من أجل بيع النفط وتوزيع إيراداته على الطرفين كحل وسط ينهي الأزمة.

المصدر: RT + "وكالات"