تركيا.. القبض على داعشي في الباب السورية وقتلى وجرحى بتفجير في المدينة

أعلنت ولاية غازي عنتاب التركية اليوم الثلاثاء القبض على عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، فيما أدى انفجار بالمدينة إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

وذكرت الولاية أن "عناصر الأمن المحلية في مدينة الباب السورية، نفذت عملية ضد التنظيمات الإرهابية هناك، ما أسفر عن إلقاء القبض على عنصر في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح البيان أن "التحقيقات الأولية أظهرت نشاط الإرهابي كمقاتل في صفوف التنظيم بين عامي 2016-2017".

وبدأت السلطات بالتحقيق معه عقب صدور إذن بذلك من النيابة العامة المحلية، كما ضبط عناصر الأمن بريف المدينة 10 كيلو غرامات من المتفجرات المصنعة يدويا، كانت معدة للتفجير.

وأفادت مصادر محلية انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شرقي محافظة حلب، كان يستقلها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة، الأمر الذي أسفر عن مقتله مع مرافقه وسائقه ومدنيين اثنين، كما تسبب الانفجار بإصابة 19 آخرين بجروح.

وأطلق الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المسلحة في أغسطس عام 2016، عملية "درع الفرات" ضد "داعش" والمنظمات الإرهابية في شمالي سوريا، أسفرت عن تحرير المنطقة الممتدة من مدينة جرابلس وحتى إعزاز بريف حلب الشمالي والشمال الشرقي.

المصدر: "الأناضول + أ ف ب"