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سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب (فيديو)

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سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب (فيديو)
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هز انفجار قوي مدينة الباب السورية ناجم عن سيارة مفخخة وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وانفجرت السيارة بجانب تقاطع مفرق قباسين في المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار أدى إلى عدد من الإصابات بعضها خطرة إضافة إلى أنباء عن سقوط قتيلين على الأقل، وأضرار مادية كبيرة في المكان.

وتشهد المناطق التي تقع تحت سيطرة تركيا أوضاعا أمنية غير مستقرة، إذ تتكرر الاغتيالات والانفجارات، وسبق أن شهدت مدينة الباب انفجار سيارة مفخخة في 11 من الشهر الجاري، وقبل ذلك بنحو أسبوع شهدت المدينة انفجار صهريج.

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وقبل يومين قام مجهولون باغتيال شاب في المدينة التي تشهد أيضا حالات اختطاف، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الأحداث.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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