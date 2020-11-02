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انفجار صهريج لنقل الوقود في مدينة الباب السورية

أخبار العالم العربي

انفجار صهريج لنقل الوقود في مدينة الباب السورية
فيسبوك
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انفجر صهريج لنقل المحروقات كان مركونا على طريق المحلق الشمالي في مدينة الباب السورية التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.

وذكرت وسائل إعلام في المدينة أن سبب الانفجار الذي وصف بالمجهول هو انفجار الصهريج الذي كان مركونا بين مشفى الباب و"كلية فرقة الحمزة".

ولم ترد أنباء عن إصابات، كما لم يزل سبب الانفجار غير معروف.

انفجار صهريج لنقل الوقود في مدينة الباب السورية
فيسبوك

وكانت المنطقة ذاتها شهدت يوم 26 من الشهر الماضي، انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة ما أدى إلى إصابة شخصين.

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وسبق أن قتل 17 مدنيا وأصيب العشرات في 6 من الشهر الماضي، بانفجار شاحنة مفخخة في المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي والتي تشهد انفجارات متتالية.

المصدر: RT

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