سوريا.. عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال شرقي حلب

أفادت وسائل إعلام بسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال شرقي حلب في سوريا.

وأفاد نشطاء نقلا عن مصادر محلية بوقوع انفجار عنيف في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل عملية "درع الفرات" والقوات التركية شمال شرق حلب، وبحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت قرب "مسجد عثمان" وسط المدينة، مما أدى لمقتل وجرح العشرات.

المصدر: وكالات