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الجيش المصري ينفذ تدريبات لمواجهة الكوارث

أخبار العالم العربي

الجيش المصري ينفذ تدريبات لمواجهة الكوارث
Reuters
الجيش المصري
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أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ سيناريو لمجابهة الأزمات والكوارث وتنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا والحد من أخطار السيول والأمطار المتوقعة.

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وقامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتي الشرقية وأسوان بتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظتين.

وتم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة و"تم عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف في التوقيتات المحددة وتوفير أماكن إيواء للمتضررين من تلك الأزمة وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء العاجلة".

المصدر: RT

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