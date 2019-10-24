أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن عناصر من المهندسين العسكريين بالجيش الثاني الميداني نجحوا في إنقاذ جسر المحسمة بمدينة الإسماعيلية من الانهيار.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أن هذا الجسر يفصل بين مياه الصرف الصحي ومياه الشرب، ما كان سيؤدى إلى اختلاط المياه ووقوع كارثة صحية بمدينة الإسماعيلية.

وتوجهت عناصر المهندسين العسكريين بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ووزارة الري إلى مكان الانهيار، وقامت بدفع عدد من المعدات الميكانيكية والمهندسين والفنيين للسيطرة عليه وترميم الجسر بإجمالي 250 مترا مكعبا من المواد الخرسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للجسر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة النهائية له.

المصدر: RT