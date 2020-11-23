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محلل إسرائيلي: علاقاتنا مع السعودية ترسخت منذ ثمانينات القرن الماضي

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محلل إسرائيلي: علاقاتنا مع السعودية ترسخت منذ ثمانينات القرن الماضي
Reuters RONEN ZVULUN
رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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أكد محلل الشؤون الشرق أوسطية الإسرائيلي إيهود يعاري أن العلاقات الثنائية بين السعودية وإسرائيل، أخذت بالترسخ منذ ثمانينات القرن الماضي.

وفي تصريح لقناة "12" الإسرائيلية قال يعاري: "ترسخت العلاقات بين إسرائيل والسعودية منذ الثمانينات، وفي الماضي تضمنت خططا لمد خط أنابيب نفط من الحقول في الخليج الفارسي عبر إسرائيل إلى البحر الأبيض المتوسط، لكن لم ينضج أي من هذه المشاريع لأسباب سياسية". 

وأضاف: "في مجالي الاستخبارات والأمن كانت النتائج مشجعة أكثر، رغم أن مستوى التقارب والتعاون الذي كان قائما مع الإمارات لم يكن موجودا مع السعودية حتى قبل توقيعهم اتفاقية السلام مع إسرائيل".

وتابع: "كان من المريح للسعوديين أن الإمارات مهدت الطريق للتطبيع ثم منحت الإذن لكل من البحرين والسودان بالسير في هذا الطريق. السعوديون، بالمناسبة، يأملون كثيرا في أن تنضم إليهم سلطنة عمان والمغرب اللذان تربطهما بالسعودية علاقات متشعبة، ويقيم العديد من الأمراء السعوديين قصورا في المدن المغربية".

 المصدر: "i24" 

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