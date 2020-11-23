سوري وتركي بقبضة الاستخبارات العراقية بعد تسللهما من سوريا
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق اليوم الاثنين اعتقال شخصين أحدهما سوري والثاني تركي بعد تسللهما من الأراضي السورية إلى العراق.
وذكرت المديرية في بيان صحفي: "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 والفوج الأول لواء المشاة 71 وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني وباستخدام الكاميرات الحرارية، ألقت القبض على شخصين أحدهما سوري والآخر تركي كانا قادمين من الأراضي السورية باتجاه أراضينا عبر منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي محافظة نينوى".
وأضافت: "تم تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".
المصدر: RT