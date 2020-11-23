"وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين سعوديين: نتنياهو ومحمد بن سلمان بحثا إيران والتطبيع

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤوليْن سعودييْن أن اجتماع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أمس الأحد شمل قضيتي إيران وتطبيع العلاقات.

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وأوضح أحد كبار المستشارين الحكوميين السعوديين المطلعين على المحادثات للصحيفة، أن الاجتماع الذي استغرق نحو ساعتين، لم يتم خلاله التوصل إلى أي اتفاقات جوهرية.

وحسب الصحيفة، فإن وزارتي الإعلام والخارجية السعوديتين لم تردا على الفور على طلب التعليق، فيما رفض متحدث باسم نتنياهو تأكيد حقيقة اللقاء.

من جانبه، أكد يوآف غالانت، وزير التعليم الإسرائيلي، والعضو في حزب "الليكود"، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عقد نتنياهو اجتماعا في السعودية أمس الأحد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم أن بنيامين نتنياهو برفقة مدير الموساد يوسي كوهين قام أمس الأحد برحلة سرية إلى مدينة نيوم السعودية، حيث عقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

المصدر: "وول ستريت جورنال"