وزير إسرائيلي يؤكد زيارة نتنياهو للسعودية وعقد اجتماع هناك

أكد وزير بالحكومة الإسرائيلية، عضو في حزب "الليكود"، تقارير إعلامية تحدثت اليوم الاثنين عن عقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اجتماعا في السعودية ووصف الأمر بأنه "إنجاز رائع".

وردا على سؤال عن تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن نتنياهو زار السعودية أمس الأحد والتقى ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي، قال وزير التعليم يوآف غالانت لإذاعة الجيش: "حقيقة أن الاجتماع قد عقد وأنه تم الكشف عنه علنا، حتى ولو بشكل شبه رسمي حتى الآن، هو أمر في غاية الأهمية".

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم أن بنيامين نتنياهو برفقة مدير الموساد يوسي كوهين قام أمس الأحد برحلة سرية إلى مدينة نيوم السعودية، حيث عقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

المصدر: "رويترز"