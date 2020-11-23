الداخلية البحرينية: إصابة عدد من المحتجزات بكوفيد-19

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، أن عددا من المحتجزات بسبب مخالفات التأشيرات أصبن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وقالت دائرة "الجنسية والجوازات" في وزارة الداخلية البحرينية، إن "عددا من الموقوفات على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات شروط الإقامة، أصبن بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتعزيز الإجراءات الاحترازية في الموقع".

"الجنسية والجوازات": إصابة عدد من الموقوفات على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات شروط الإقامة ، بفيروس كورونا ..وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتعزيز الإجراءات الاحترازية في الموقع — Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 23, 2020

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 85,705، فيما بلغ عد الوفيات جراء المرض 338، وفق ما أورد موقع "وورلدميتر" المتخصص في متابعة تطورات الوباء في دول العالم.

المصدر: RT