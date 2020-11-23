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الداخلية البحرينية: إصابة عدد من المحتجزات بكوفيد-19

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الداخلية البحرينية: إصابة عدد من المحتجزات بكوفيد-19
Reuters
صورة تعبيرية من البحرين
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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، أن عددا من المحتجزات بسبب مخالفات التأشيرات أصبن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وقالت دائرة "الجنسية والجوازات" في وزارة الداخلية البحرينية، إن "عددا من الموقوفات على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات شروط الإقامة، أصبن بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتعزيز الإجراءات الاحترازية في الموقع".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 85,705، فيما بلغ عد الوفيات جراء المرض 338، وفق ما أورد موقع "وورلدميتر" المتخصص في متابعة تطورات الوباء في دول العالم.

المصدر: RT

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