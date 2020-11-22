مصر.. انطلاق تمرين "سيف العرب" العسكري بمشاركة 5 دول عربية

انطلقت اليوم الأحد فعاليات التدريب العسكري "سيف العرب" في مصر، بمشاركة السعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان.

وتستمر فعاليات التمرين إلى 26 نوفمبر بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة قوات ومعدات الدول المشاركة عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ويهدف التدريب إلى الوصول بالقوات المشتركة لمستوى راق واحترافي في إدارة الأعمال القتالية بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT