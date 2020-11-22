"الجيش الصحراوي" يواصل هجماته على القوات المغربية

أعلن الجيش التابع لجبهة البوليساريو، أمس السبت، عن شن هجمات جديدة استهدفت مواقع تمركز للقوات المغربية خلف "جدار العار".

وحسب بيان لوزارة الدفاع التابعة لجبهة البوليساريو، فقد ضربت قواتها مواقع تمركز للجيش المغربي في قطاع آمغالا ليومين متتالين.

وأضاف البيان، أن قوات الجيش الصحراوي نفذت هجمات مركزة على قواعد الجيش المغربي بمنطقة أغزالة لخشيبي بقطاع السمارة، إضافة إلى قصف على موقع للقوات المغربية في منطقة فدرة أبروك وفدرة المرس بقطاع حوزة.

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وتابع البيان أن الهجمات لا تزال مستمرة، "مخلفة أضرارا مادية وبشرية على طول جدار العار"، في إشارة إلى جدار رملي أتم المغرب إنشاءه مؤخرا في منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وفي 13 نوفمبر، أعلنت السلطات المغربية أنها قررت التحرك عسكريا لمواجهة ما قالت إنه "استفزازات ميليشيا البوليساريو الخطيرة"، وهو ما اعتبرته "البوليسايو" خرقا "ينسف نهائيا اتفاق وقف النار" الموقع في العام 1991.

المصد: وكالات