"البوليساريو" تؤكد شنها هجمات جديدة في الصحراء

أعلنت وزارة دفاع "البوليساريو"، أن قواتها شنت يوم أمس الخميس، هجمات مكثفة على الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء على طول 2700 كيلومتر.

وتحدثت في بيان عن "عمليات قصف" استهدفت قطاعات الفرسية وأمغالا وحوزة وأم دريكة في الوسط، مؤكدة أن هذه الهجمات "سببت أضرارا مادية كبيرة" للمغرب بدون أن تذكر أي تفاصيل.

وكان المغرب قام بأشغال لإنشاء ساتر ترابي في منطقة الكركرات العازلة في أقصى جنوب الصحراء على الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا.

المصدر: وكالات