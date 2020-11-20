السعودية.. القبض على عصابة امتهنت سرقة المصوغات الذهبية

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة السعودية الرياض، القبض على عصابة تمتهن سرقة المصوغات الذهبية من متاجرها لبيعها في عدد من مناطق المملكة.

وقال الرائد خالد الكريديس مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية (رجلان وامرأتان، بين العقدين الثاني والثالث)، ثبت تورطهم بارتكاب عدد من جرائم سرقة المصوغات الذهبية من متاجر بيع الذهب في عدد من مناطق المملكة".

وأضاف: "ضبط بمقر إقامتهم (304.9) غرام من المصوغات، ومبلغ 15500 ريال، وقدر إجمالي المبالغ التي استولوا عليها في مسروقاتهم بحوالي 200 ألف ريال سعودي".

المصدر: "سبق"