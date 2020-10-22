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السعودية.. مسروقات وسراديب سرية تكشفها مداهمة أمنية لمحل ذهب بالرياض - فيديو

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السعودية.. مسروقات وسراديب سرية تكشفها مداهمة أمنية لمحل ذهب بالرياض - فيديو
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عملية أمنية في الرياض تسفر في القبض على عدد من المخالفين في سوق الذهب
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كشفت مداهمة أمنية عن مخالفات لقرار التوطين ومسروقات ومواد مخالفة ووجود مخابئ وسراديب تقود لأحد محلات الذهب بأحد الأسواق بـالرياض.

وقامت الجهات الأمنية بجولة تفتيشية لمتابعة مدى الالتزام بقرار التوطين والسعودة في محلات الذهب.

وكشفت الجولة، عن وجود سراديب وممرات ومخابئ سرية ملحقة بأحد محلات بيع وصياغة المشغولات الذهبية، حيث يتم إخفاء المشغولات المخالفة وغسيل الأموال والمسروقات.

المصدر: "وكالات سعودية"

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