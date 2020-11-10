مستشار السيسي يتحدث عن حصول مصر على لقاح فيروس كورونا فور إنتاجه

قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، إن مصر تتواصل دائما مع الهيئات العالمية للحصول على حصة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

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وأشار إلى أن مصر لها حصة مؤكدة عند إنتاج اللقاح تجاريا، متابعا: "إننا على تواصل دائم مع المنتجين من ناحية ومع المؤسسة الإعلامية التي تنظم وترتب وتتابع اللقاحات من ناحية أخرى، هذه الشركات لم تصل إلى نتيجة نهائية تؤكد فعالية هذه اللقاحات وآثارها الجانبية".

وأضاف أن الدولة المصرية على تواصل كامل مع كل المؤسسات المشرفة على لقاحات فيروس كورونا خاصة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافى"، الذي يتولى الإشراف على البيانات العلمية الدقيقة عن هذه اللقاحات.

وأوضح أن الفئات التي ستكون لها أولوية الحصول على لقاحات كورونا هي: "الأطباء وأطقم التمريض والصيادلة ثم الفئات التي لديها أمراض مزمنة كالقلب والصدر والأورام، ومن لديهم أمراض مناعية فضلا عن السيدات الحوامل".

المصدر: اكسترا نيوز