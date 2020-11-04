مصر تسجل 207 إصابات جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا

سجلت مصر يوم الأربعاء 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة مقارنة مع 197 إصابة و14 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، بلغ 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

المصدر: RT