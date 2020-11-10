أمير الكويت يشيد بجهود ودور رجال الحرس الوطني

أشاد أمير الكويت نواف الأحمد بالجهود التي يبذلها رجال الحرس الوطني ومساهماتهم في مواجهة مختلف التحديات بما في ذلك التصدي لوباء كورونا.

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وأكد في كلمة ألقاها خلال زيارته للرئاسة العامة للحرس الوطني، مواصلة دعم هذه المؤسسة الوطنية لتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه.

ولفت أمير الكويت إلى أن رجال الحرس الوطني " قاموا بدور فعال ومساندة حثيثة لرجال الجيش وقوات الشرطة في دعم التصدي لوباء كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وقال أمير البلاد مخاطبا منتسبي الحرس الوطني: "الكلمات ما توفي حقكم.. وكونوا فريقاً واحدا متعاونين وهذه فزعة أهل الكويت لي صارت حجايجها صاروا كشخص واحد".

وفي كلمة بالمناسبة، شدد وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس، هاشم الرفاعي على أن "الحرس الوطني يؤدي مهامه بكل شفافية وإخلاص ليواكب ركب التقدم في كل المجالات العسكرية والأمنية والإدارية والفنية".

وصرح الرفاعي بأن الحرس الوطني لبلاده "ضرب أروع الأمثلة في مساندة أجهزة الدولة خلال أوقات الأزمات ومشاركته في كل موقع للتصدي لفيروس كورونا".

المصدر: الأنباء