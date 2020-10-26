أمير الكويت: بلادنا دولة قانون ومؤسسات وقضاؤها مشهود له بنزهاته

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد اليوم الاثنين، أن الكويت دولة دستور وقانون ومؤسسات، مشيرا إلى أن القضاء الكويتي مشهود له بالعدل والنزاهة.

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كلام أمير الكويت جاء خلال استقباله في قصر السيف صباح اليوم، المستشار أحمد العجيل الذي تم تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، والمستشار الدكتور عادل بورسلي الذي تم تعيينه نائبا لرئيس محكمة التمييز، والمستشار محمد جاسم بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار علي المطيرات نائب رئيس محكمة الاستئناف والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي والمستشار عبداللطيف الثنيان الذي تم تعيينه رئيس المحكمة الكلية، ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد المزيني ووكيل محكمة التمييز المستشار محمد أبوصليب ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي.

وأكد ثقته التامة بأنهم جميعا خير من يمثل القضاء ولهم كل التقدير والاعتزاز كرجال قضاء وحاملي لواء العدل والحق، متمنيا لهم دوام التوفيق لمواصلة مسيرة قضائنا المشهود له بالعدل والنزاهة، شاكرين المولى تعالى بأننا نعيش في ظل دولة دستور وقانون ومؤسسات.

المصدر: الراي الكويتية