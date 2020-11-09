السفيرة الأمريكية ترد على باسيل: لديه سوء فهم لكيفية سير العقوبات

ردت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي اعتبر أن العقوبات عليه سببها قربه من حزب الله، بأن باسيل مستعد للنأي عن الحزب بشروط.

وقالت: "لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه باسيل بالأمس. لقد كان هناك الكثير منها حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأمريكية وكيفية صنعها".

وأضافت: "باسيل أعرب عن استعداده للانفصال عن حزب الله بشروط معينة وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي".

وشددت على أن "الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامنا مع الشعب اللبناني الذي، طالب قادته السياسيين لأكثر من عام بإنهاء أسلوب العمل كالمعتاد من خلال رسم اتجاه جديد مكرس للإصلاح والشفافية واقتلاع الفساد المستشري من جذوره".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية