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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل

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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل
Reuters
وزير الخارجية اللبناني السابق وزعيم "التيار الوطني الحر" جبران باسيل
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين في الوزارة، أن واشنطن تستعد لمعاقبة باسيل بسبب تقديمه الدعم لحليفه "حزب الله" اللبناني".

وحسب الصحيفة، فقد "وافق على هذا القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو".

ورفض مسؤولو وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، للصحيفة.

ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء "حزب الله" المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر".

المصدر: "رويترز + وكالات"

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