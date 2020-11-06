 
مباشر
عاجل
وزارة الكهرباء السورية: انقطاع عام في التيار الكهربائي في البلاد

"وول ستريت جورنال": عقوبات أمريكية وشيكة على جبران باسيل

أخبار العالم العربي

Reuters Mohamed Azakir
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3cz

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال​" أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات اليوم الجمعة على ​وزير الخارجية اللبناني​ السابق ​جبران باسيل​، "في محاولة لتخفيف قبضة حزب الله على ​السلطة​".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد لمعاقبة باسيل بسبب تقديمه الدعم لحليفه "حزب الله".

إقرأ المزيد
باسيل لبومبيو:
باسيل لبومبيو: "حزب الله" ليس تنظيما إرهابيا ونوابه منتخبون من قبل شعبنا

 وحسب الصحيفة، فقد وافق على هذا القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية ​مايك بومبيو​ الذي يتوقع أن يكشف النقاب عن العقوبات قبل ظهر اليوم.

ورفض مسؤولو وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم ​وزارة الخارجية​ التعليق، للصحيفة.

من جهته، لفت شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب في حديث للصحيفة إلى أن "إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن "يفجر ​تشكيل الحكومة​".

ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء "حزب الله" المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر".

المصدر: "وول ستريت جورنال"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا