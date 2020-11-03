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هيئة الأسرى: ارتفاع المصابين بكورونا في جلبوع إلى 73 وإغلاق السجن بالكامل

أخبار العالم العربي

هيئة الأسرى: ارتفاع المصابين بكورونا في جلبوع إلى 73 وإغلاق السجن بالكامل
Reuters
صورة أرشيفية
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن جلبوع الإسرائيلي ارتفع إلى 73 مصابا.

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وأوضحت الهيئة، بأن إدارة السجن أغلقت المعتقل بالكامل، وألغت جميع الزيارات، وأعلنت أنها ستقوم بنقل جميع المصابين إلى سجن "سليمون".

ونددت الهيئة في تقريرها، بالتدابير السيئة والإجراءات الوقائية والاحترازية المعدومة داخل سجون إسرائيل، واستهتار الإدارة في الحفاظ على سلامة المعتقلين.

وأكدت على أن سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، هي من جعلت الأسرى هدفا لفيروس كورونا ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم.

ولفتت إلى أن عددا من الأسرى المصابين بفيروس كورونا، كانوا قد شعروا بأعراض المرض، منتصف الأسبوع الماضي، وأخبروا إدارة السجون بذلك، إلا أنها تجاهلت الأمر ولم تجر أية فحوصات لهم.

المصدر: RT

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