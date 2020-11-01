 
مباشر

نادي الأسير: تدهور متسارع وخطير في الوضع الصحي للأخرس

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p29t

قال نادي الأسير إن تدهورا خطيرا ومُتسارعا طرأ على الوضع الصحي للأسير الفلسطيني، ماهر الأخرس، في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، حيث دخل يومه الـ98 في إضرابه عن الطعام.

إقرأ المزيد
بعد 91 يوما من الإضراب.. تقى تلتقي بأبيها الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس
بعد 91 يوما من الإضراب.. تقى تلتقي بأبيها الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس

وأوضح نادي الأسير، في بيان له اليوم الأحد، أن الأخرس واجه خلال الساعات الماضية نوبات تشنج تتكرر بشكل متقارب وتستمر لمدة تصل إلى الساعة، كما أن قدرته على الرؤية والسمع تضعف بشكل ملحوظ، مقارنة مع الفترة الماضية، عدا عن ضيق التنفس والأوجاع الشديدة في كافة أنحاء جسده، وعلى وجه الخصوص في رأسه وصدره.

وأضاف، أنه وحتى الآن لا توجد أي بوادر جدية للاستجابة لمطلب الأسير، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية تعنتها، رغم المطالبات المتكررة التي صدرت عن مؤسسات حقوقية وهيئات دولية بضرورة الإفراج الفوري عنه.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية في تاريخ الـ29 من أكتوبر المنصرم، رفضت مجددا التماسا تقدمت به محامية الأخرس للإفراج عنه ونقله إلى مستشفى فلسطيني، وهو جزء من عدة التماسات تقدمت بها سابقا للمطالبة بالإفراج عنه، وفي جميعها رفضت المحكمة الإفراج عنه.

وأكد نادي الأسير مجددا على أن استمرار اعتقال الأخرس، رغم ما وصل له من وضع صحي خطير جدا، هو بمثابة قرار إعدام ينفذ بشكل بطيء وممنهج.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا