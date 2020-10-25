بعد 91 يوما من الإضراب.. تقى تلتقي بأبيها الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس

تمكنت الطفلة تقى ابنة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، من لقاء أبيها في غرفته بمستشفى "كابلان" التي يرقد فيها، بعد تدهور حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام احتجاجا.

وأعلن الأخرس قبل 91 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام مطالبا السلطات الإسرائيلية بحريته وإنهاء اعتقاله الإداري.

وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا، في وقت سابق من اليوم الأحد، إعادة قرارها السابق بتجميد الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس دون الإفراج عنه وبقائه في مستشفى "كابلان" رغم تدهور وضعه الصحي.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قررت الجمعة الماضي، إلغاء تجميد الاعتقال الإداري بحق الأخرس الذي أصدرته في 23 سبتمبر المنصرم.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الأخرس أواخر يوليو الماضي، في منزله في قضاء "سيلة الظهر" بمدينة جنين، وأصدر قرارا بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

والاعتقال الإداري موروث عن الانتداب البريطاني ولا يتم خلاله توجيه تهم للمعتقل، إذ يعتمد الاعتقال على معلومات أو ملف سري.

المصدر: RT