السيسي يحمل أحداث 2011 مسؤولية تعطيل بناء الدولة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن أحداث 2011، وعدم الاستقرار في الدولة، تسببا في تعطيل بناء الدولة المصرية، وتعطيل بناء المتاحف فيها.

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وأشار السيسي، خلال احتفال افتتاح جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء وعدة متاحف، إلى أن تكراره لكلمة "أحداث 2011"، التي يقصد بها ثورة يناير، وعدم الاستقرار في الدولة، ليست بهدف الإساءة إلى أحد.

وقال إن "أعمال الشغب في العام 2011، تسببت في سرقة وتهريب الكثير من القطع الأثرية، بالإضافة إلى توقف حركة التنمية والتشييد".

ولفت إلى أن قطاع الآثار شهد بعض الفقد والتدمير خلال العام 2011، وتم تدمير75 كنيسة.

وشدد السيسي على أن "تجاوز التحديات مرهون بتحقيق الاستقرار"، وأضاف أن "عدم الاستقرار، سيؤدي الى ضياع الدولة".

المصدر: "الإعلام المصري"