الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر تغريده في موقع "تويتر": "متابعة للتقارير عن إطلاق الصافرات في منطقة غلاف غزة فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

#عاجل متابعة للتقارير عن اطلاق الصافرات في منطقة #غلاف_غزة فالحديث عن اطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2020

ودوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع عقب رصد منظومة القبة الحديدية إطلاق قذيفة صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، شن غارة جوية على موقع عسكري تابع لحركة "حماس"، جنوبي قطاع غزة، موضحا أن الغارة جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

المصدر: RT