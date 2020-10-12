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سعيد يبحث مع تبون الأوضاع في ليبيا

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سعيد يبحث مع تبون الأوضاع في ليبيا
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بحث الرئيس التونسي قيس سعيد هاتفيا اليوم الاثنين مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في ليبيا.

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وأعرب تبون عن ترحيبه بالحوار الليبي الليبي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، والذي سيلتئم بداية شهر نوفمبر القادم في تونس، مؤكدا على أن الجزائر تقف دائما إلى جانب تونس.

من جهته، أكد سعيد امتنانه للجزائر على موقفها الثابت مشددا على أن التنسيق مع الأشقاء الجزائريين هو من ثوابت الدبلوماسية التونسية.

كما تطرق الجانبان إلى الزيارة التي سيجريها تبون إلى تونس بعد الانتهاء من وضع الدستور الجزائري الجديد إثر الاستفتاء الذي سينتظم مطلع نوفمبر.

المصدر: akherkhabaronline

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