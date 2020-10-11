عشرات الجرحى في اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيما جنوب رام الله

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 53 شخصا جراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية اليوم الأحد.

وأضاف الهلال الأحمر أن 10 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي، و13 بالرصاص المطاطي.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت أكثر من ثلاثين آلية عسكرية إسرائيلية محملة بجنود الجيش إضافة إلى قوات خاصة، مخيم الأمعري للاجئبن قرب البيرة، بعد أن أغلقت الطريق المؤدية إليه، ومنعت حركة المواطنين في محيطه.

اقتحام مخيم الأمعري قبل قليل pic.twitter.com/P5q4HqyH51 — حَـسَــنْ التَميمي 🇵🇸 (@HassanTamimi_) October 11, 2020

وحسب مصادر محلية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم، أطلقت القوات الإسرائيلية خلالها الأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى إلى سقوط إصابات، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها المخيم.

⭕ آثار المواجهات التي اندلعت عقب تصدي الشبان لاقتحام مخيم الأمعري برام الله.



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📷 تصوير | سجى علمي pic.twitter.com/ZZbbl3LOK8 — فلسطين بوست (@plespost) October 11, 2020

من جهته، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن أحد الجنود أصيب بجروح طفيفة "خلال عملية روتينية في رام الله"، موضحا أنه أطلق النار بالخطأ على ساقه.

وفي حادث منفصل، أصيب شاب فلسطيني وزوجته وطفلتهم جراء حادث سير إثر اعتراض الجيش الإسرائيلي لسيارتهم بشكل فجائي ومنع السيارات من المرور، وذلك بعد مواجهات في محيط جامعة خضوري في طولكرم ومحيط حاجز 104 العسكري.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطيني