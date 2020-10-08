سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا في اليمن: قلقون من استنفاد احتياطيات العملات الأجنبية

أعلنت السفارة الأمريكية في اليمن، أن "سفراء السعودية والإمارات والمملكة المتحدة، والقائم بأعمال الولايات المتحدة، اجتمعوا في 30 سبتمبر لمناقشة الوضع في اليمن لا سيما اقتصاديا".

وأوضحت السفارة في بيان أنه جرى خلال الاجتماع "استعراض الأدلة المتعلقة بالمسار الاقتصادي لليمن. وأعرب المجتمعون عن قلقهم جراء استنفاد احتياطيات العملات الأجنبية وما يقابلها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. واتفقوا على التعاون مع الحكومة اليمنية للتخفيف من المخاطر الاقتصادية قصيرة الأجل المتعلقة بعدم استقرار العملة والأسعار".

كما رحب المجتمعون بـ"التقدم المهم الذي تم إحرازه لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، ولا سيما المساهمة الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في جدول الأعمال هذا"، وأكدوا التزامهم بـ"إيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن ".

وأعربوا عن دعمهم "الكامل للمبعوث الخاص الى اليمن مارتن غريفيث، وجهوده للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني". ودان المجتمعون "استمرار هجوم الحوثيين على مأرب وهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ الأخيرة على السعودية".

المصدر: السفارة الأمريكية في اليمن