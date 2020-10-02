1308 إصابات جديدة بكورونا في تونس

قالت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 1308 إصابات جديدة في البلاد بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد

وبذلك قفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى حوالي 20 ألف حالة، مقارنة بنحو 1000 حالة قبل فتح حدود البلاد في 27 يونيو الماضي، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 271 حالة وفاة.

وفرضت السلطات التونسية، أمس الخميس، حظر تجول ليلي في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين، للحد من زيادة الإصابات، وسط مخاوف من عجز المستشفيات عن التعامل مع العدد الكبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.

وقال رئيس الوزراء، هشام المشيشي، هذا الأسبوع، إنه من غير الوارد إعادة فرض الإغلاق العام، وذلك بسبب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي نجم عن الإغلاق الأول في شهر مارس الماضي.

المصدر: رويترز