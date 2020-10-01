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تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي كورونا

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تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي كورونا
Reuters
تونس تعلن حظر تجوال ليلي في ولايتين بسبب تفشي كورونا
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أعلنت السلطات الجهوية في تونس عن حظر تجوال ليلي في ولايتي المنستير وسوسة بدءا من يوم الخميس ولمدة 15 يوما، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأعلن والي المنستير أكرم السبري مساء اليوم أنه تقرر فرض حظر التجوال في الولاية لمدة 15 يوما بداية من الثامنة من مساء اليوم إلى السادسة صباحا.

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وأفادت إذاعة المنستير الرسمية بأن السبري أكد أنه تقرر أيضا منع انتصاب الأسواق الأسبوعية في الجهة وغلق قاعات الألعاب الرياضية.

بدورها، أعلنت ولاية سوسة حظر التجوال لمدة 15 يوما بداية من مساء الخميس من الساعة الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا.

وكانت لجنة مجابهة الكوارث بولاية سيدي بوزيد قد أقرت اليوم حظر التجوال بمدينتي سيدي بوزيد والسبالة بداية من الخميس انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا وتعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية بمختلف معتمديات الولاية.

ويأتي فرض حظر التجول بالولايات الثلاث في ظل ارتفاع نسق الإصابات بفيروس كورونا وتوقيا من تفشي العدوى بين المواطنين.

ومن المتوقع تعميم قرار حظر التجوال في مناطق أخرى في البلاد.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة صنفت كل معتمدية تتجاوز فيها نسبة الإصابة بالفيروس 250 مصابا لكل 100 ألف ساكن مناطق موبوءة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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