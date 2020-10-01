نقل مدرب الترجي التونسي الشعباني على عجل إلى المستشفى

نقل مدرب الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم، معين الشعباني، على عجل إلى أحد مستشفيات العاصمة التونسية، بعد معاناته من بعض المشاكل الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأكد الشعباني في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "فيسبوك"، أن صحته في تحسن ملحوظ، قائلا: "الحمد لله صحتي في تحسن ملحوظ وأحسن من الأيامات إلى فاتو ما نجمتش (لم أستطع) نجاوب الناس الكل.. المرض هذا ما يحبش برشا الكلام لأنو إستنزاف للطاقة.. شكرا لاتصالاتكم وإن شاء االله نرجعو نتكلمو بعد أيام قليلة.. ربي يفضلكم وشكرا للتفهم".

وكان الشعباني، أعلن في وقت سابق عبر صفحته في "فيسبوك"، إصابته بفيروس كورونا.

Prompt rétablissement à tous ceux qui sont touchés par le virus parmi le staff technique, le staff médical ou les joueurs 🤲



نرجو من الله الشفاء العاجل لكل المصابين بالفيروس من بين الطاقم الفني أو الطاقم الطبي أو اللاعبين 🤲 pic.twitter.com/TaCZsBg7jf — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) September 29, 2020

وسجل الترجي الرياضي التونسي إصابات بالفيروس في صفوف ستة من لاعبيه وهم، مجدي تراوي، وصبري البوعزيزي، وعثمان النجار، وطبيب الفريق، وياسين بن أحمد، وسيف الدزيري.

المصدر: وكالات