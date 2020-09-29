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السعودية تجدد دعوتها أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار

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السعودية تجدد دعوتها أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار
أرشيف
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أعربت السعودية عن قلقها إزاء الأوضاع المتوترة بين أرمينيا وأذربيجان، داعية الطرفين إلى وقف إطلاق النار وحل النزاع سلميا.

وجاء ذلك في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

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السعودية تدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار وحل النزاع سلميا
السعودية تدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار وحل النزاع سلميا

وأشار بيان المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة من قلق واهتمام بتطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، مجددا حث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تطرقت الجلسة إلى عدد من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: واس

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