السعودية تدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار وحل النزاع سلميا

دعت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار وحل النزاع بينهما سلميا، في وقت تتصاعد فيه الاشتباكات بين البلدين في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

إقرأ المزيد

ووفق ما أفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية للأنباء، فإن حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهام بإشعال المواجهات التي اندلعت أمس على خط الجبهة، وهي تعد الأعنف منذ العام 2016.

وفي الوقت الذي اتهمت فيه الخارجية الأرمنية أنقرة بالتدخل العسكري المباشر في الإقليم المتنازع عليه، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن "الوقت حان لإنهاء الاحتلال الأرمني لأراض أذربيجانية".

المصدر: واس+وكالات