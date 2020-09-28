أردوغان: حان الوقت لإنهاء الأزمة في إقليم قره باغ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة في إقيم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

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ودان أردوغان أرمينيا "مرة أخرى" لمهاجمتها الأراضي الأذربيجانية أمس الأحد، وقال إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان الصديقة والشقيقة بكافة إمكانياتها.

وأضاف الرئيس التركي قائلا إن "المنطقة ستستعيد السلام والهدوء فور انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية المحتلة".

وقال أردوغان إنه" يجب وضع حد للأزمة التي بدأت في المنطقة بسبب احتلال أرمينيا لإقليم قره باغ الأذربيجاني"، مضيفا أن "أذربيجان التي قالت "حان وقت الحساب" مع أرمينيا، باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها".

على صعيد آخر، أك الرئيس التركي أن تركيا لا تريد التوتر في البحر المتوسط وإنما السلام والتعاون والإنصاف والعدل، مشيرا إلى أن "تركيا بلد متوسطي، وكما كانت عبر التاريخ واليوم هي ليست ضيفا على هذه المنطقة بل نحن أهل الدار".

يأتي ذلك، في وقت دعا فيه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أرمينيا إلى "وقف هجماتها وسحب المرتزقة والإرهابيين الذين جلبتهم من الخارج".

وقال أكار إن "على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها، وبالتالي فتح الطريق أمام وقف إطلاق النار والسلام والاستقرار"، مؤكدا وقوف بلاده "إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين في الدفاع عن أراضيهم".

المصدر: الأناضول