سفير أرمينيا لدى موسكو: المقاتلون الذين جلبتهم تركيا من سوريا دخلوا ساحة المعركة

قال سفير أرمينيا في موسكو فاردان توغانيان، إن المقاتلين الذين جلبتهم تركيا من سوريا دخلوا ساحة المعركة في قره باغ.

وأكد السفير الأرمني أن تركيا نقلت إلى أرض المعركة في قره باغ نحو 4000 مقاتل من معسكرات التدريب في سوريا.

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وقالت وزارة الدفاع الأرمنية أمس الأحد إنها تتحرى معلومات عن مشاركة مقاتلين من سوريا في القتال مع أذربيجان في قره باغ نشرها "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

من جانبه نفى حكمت حاجييف مساعد رئيس أذربيجان للسياسة الخارجية، صحة التقرير الذي أورده المرصد عن مشاركة مقاتلين من سوريا في الاشتباكات مع أرمينيا، ووصفه بأنه "هراء".

وانتشرت أمس على مواقع التواصل فيديوهات يقول ناشروها إنها لمرتزقة سوريين انتقلوا عبر تركيا إلى جبهة القتال في قره باغ.

المصدر:RT