الكرملين: بوتين يعزي في أمير الكويت

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث ببرقية تعزية إلى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال المكتب الصحفي لدى الكرملين اليوم الثلاثاء، إن "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بعث ببرقية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن تعازيه العميقة في الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأكد بوتين أن الأمير الراحل كان يتمتع باحترام كبير في الشرق الأوسط والعالم.

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وأضاف بيان الكرملين أن صباح الأحمد الجابر الصباح "عمل كثيرا من أجل التطور الاجتماعي والاقتصادي للكويت وتعزيز مواقعها على الساحة الدولية، وضمان أمن المنطقة".

يذكر أن الديوان الأميري الكويتي أعلن عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاما.

وأصبح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا جديدا للكويت، ومن المقرر أن يؤدي اليمين غداء الأربعاء.

المصدر: نوفوستي