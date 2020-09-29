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زوارق إسرائيلية تغرق قاربين لصيادين شمال قطاع غزة

أخبار العالم العربي

زوارق إسرائيلية تغرق قاربين لصيادين شمال قطاع غزة
Reuters
قوارب صيادين غزاويين
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أغرقت زوارق إسرائيلية اليوم الثلاثاء، قاربين تابعين لصيادين شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

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ونقلت الوكالة عن لجان "توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين" قولها إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار على بعد خمسة أميال في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة، ما أدى إلى إغراق قارب الصياد علي نافذ صلاح، إلا أن الصيادين تمكنوا من انتشاله في وقت لاحق.

وبعد وقت قصير، أغرقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قارب الصياد محمود أبو ريالة.

يأتي ذلك، بعد أيام على مقتل شقيقين إثر إطلاق زوارق مصرية النار تجاه قاربهم جنوب القطاع.

المصدر: معا

 

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