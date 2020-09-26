تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال مع غزة في أكتوبر

أفادت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، بأن الجيش يستعد لجولة قتال جديدة نهاية أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه يستعد لسلسلة من الأحداث من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت القناة، وفقا لتقريرها، أن "سلسلة الأحداث تتمثل في تفاقم انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة وارتباط حماس بالمعدات الطبية التي تأتي من إسرائيل، والأموال القطرية التي ستنتهي حتى نهاية أكتوبر والضغوطات الشعبية في القطاع ما يدفع حماس لإطلاق البالونات الحارقة والقذائف".

وأضافت: "الانتخابات الأمريكية التي ستجري بداية شهر نوفمبر المقبل، هي أيضا من سلسلة تلك الأحداث".

وبحسب التقرير: "هناك شعور بالإحباط يتزايد من تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من دول الخليج، الأمر الذي من الممكن أن يدفع حماس، وبشكل أساسي الجهاد الإسلامي لمحاولة نسف هذه العملية".

ونقلت القناة عن مسؤول عسكري إسرائيلي، قوله: "قطاع غزة يمكن أن يتغير بسرعة بين ليلة وضحاها، لذلك نحن هنا دائما وعلى أهبة الاستعداد".

المصدر: "إسرائيل 24"