سوريا.. 30 إصابة جديدة بكورونا معظمها في ريف دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الاثنين: "تم تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4102، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 194 حالة".

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ولفت بيان الوزارة إلى شفاء 12 حالة من الفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1074.

وحسب الوزارة توزعت الإصابات الجديدة بالفيروس على النحو التالي: 12 في ريف دمشق، 8 في حلب، 5 في دمشق، 5 في حمص، في حين سجلت وفاتان في دمشق.

المصدر: وزارة الصحة السورية