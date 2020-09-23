سوريا.. شفاء رضيع عمره 14 يوما من كورونا

المشفى الوطني في السويداء ـ فيسبوك

شُفي رضيع عمره 14 يوما من فيروس كورونا وذلك في أحد مشافي محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن الرضيع دخل مشفى "الشهيد زيد الشريطي" في السويداء بشكوى "سعال ونوب زرقة وبعد إجراء التحاليل الدموية وتصوير طبقي محوري للصدر تبين وجود ذات رئة فيروسية بالجانبين مختلطة جرثوميا".

وأوضحت الوزارة أن الفريق الطبي قرر علاجه بالأكسجة المستمرة، وبعد 4 أيام على قبوله لوحظ تدهور حاد في الأكسجة لديه عند فصله عن الأوكسجين.

وعند تحليل مسحة خاصة بتشخيص فيروس كورونا من الرضيع، جاءت النتيجة إيجابية.

وأضافت الوزارة أن حالة الرضيع تحسنت مع متابعة العلاج السابق، وتخرج من المشفى دون الحاجة لدعم تنفسي.

#رضيع في #السويداء يتماثل للشفاء بعد إصابته ب #كورونا #التفاصيل .. دخل رضيع ١٤ يوماً إلى #مشفى_الشهيد_زيد_الشريطي... تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‏ في الأربعاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠

وأشارت الوزارة إلى أنه "أُجريت مسحات للأبوين لاستكمال الدراسة ومعرفة طريقة انتقال العدوى للطفل".

المصدر: صفحة وزارة الصحة السورية