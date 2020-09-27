مصر.. رئيس حزب "الوفد" يعلن عدم استكمال مدته واعتبار منصبه خاليا

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب "الوفد" المصري، عن اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا اعتبارا من 17 أكتوبر المقبل.

وحسب اليوم السابع، قرر أبو شقة دعوة الهيئة العليا للاجتماع الأربعاء المقبل فى الساعة الرابعة عصرا.

وذكر بيان للحزب أنه يتم اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17 أكتوبر 2020، وتكليف السكرتير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقا لما تقضي به المادة 21 من اللائحة الداخلية.

وجاء في نص البيان: "قرار رئيس الحزب رقم 65 لسنة 2020 بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب قرر دعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر فى جدول الأعمال الآتي، إخطار الهيئة الوفدية بأن رئيس الحزب وحرصا على وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب.

فتقرر:

1 - عدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالى والسياسي عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية.

2 - موافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب.

3 - اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17/10/2020، وتكليف الأستاذ فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.

وحزب "الوفد الجديد" هو حزب سياسي ليبرالي، يعد امتدادا لحزب الوفد المصري القديم، وهو الحزب الحاكم في مصر قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952.

المصدر: اليوم السابع