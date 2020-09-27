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بالتزامن مع اتفاق تبادل الأسرى في اليمن.. التحالف يعلن إحباط هجوم للحوثيين على السعودية

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بالتزامن مع اتفاق تبادل الأسرى في اليمن.. التحالف يعلن إحباط هجوم للحوثيين على السعودية
Reuters Hamad I Mohammed
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
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بالتزامن مع إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى في اليمن، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه هجوما جديدا شنته جماعة الحوثيين على المملكة بواسطة طائرة مسيرة.

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بيان أممي بشأن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن
بيان أممي بشأن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن توصل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا (المدعومة من التحالف) والحوثيين إلى اتفاق على الإفراج عن 1081 أسيرا، ضمن إطار مفاوضات جارية بين طرفي النزاع في سويسرا.

المصدر: واس + وكالات

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