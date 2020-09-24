الحشد الشعبي "يتبرأ" من استهداف المصالح الأجنبية في العراق
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، عدم مسؤوليتها عن "اللجوء للتشويه والتسقيط وتنفيذ عمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية وطنية".
وقالت في بيان صحفي، إن "الحشد بكافة تشكيلاته وقيادته ليس معنيا بأي صراعات سياسية أو أحداث داخلية تجري في البلد، وهو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية ملتزمة بكافة الأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة وتمارس عملها وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية العراقية كافة".
وأضافت: "منذ اللحظة الأولى التي اُسس بها حشدكم الوفي وبمباركة من المرجعية الأبوية لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله وهو يذود بعزم لا يلين ودماء اجريناها رخيصة قربانا لتراب هذا الوطن الطاهر، ولم نبتغ عرضا ولا مناصب سوى رضا الله وطرد الظلام والظلاميين من أرض النور والأنبياء".
وأشارت إلى أن "الحشد قد حظي لدى جميع أبناء شعبنا على اختلاف مشاربهم ومرجعياتهم باحترام وتبجيل للتضحيات التي قدمها ومازال يقدمها في طريق العز والجهاد".
وحذرت الهيئة: "محاولات أطراف داخلية وخارجية لزجه بذلك، وهذا خلط للأوراق وتضليل للرأي العام عن دور الحشد المشرف والتاريخي في حفظ الأرض والعرض".
المصدر: RT