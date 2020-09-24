الحشد الشعبي "يتبرأ" من استهداف المصالح الأجنبية في العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، عدم مسؤوليتها عن "اللجوء للتشويه والتسقيط وتنفيذ عمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية وطنية".

وقالت في بيان صحفي، إن "الحشد بكافة تشكيلاته وقيادته ليس معنيا بأي صراعات سياسية أو أحداث داخلية تجري في البلد، وهو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية ملتزمة بكافة الأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة وتمارس عملها وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية العراقية كافة".

وأضافت: "منذ اللحظة الأولى التي اُسس بها حشدكم الوفي وبمباركة من المرجعية الأبوية لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله وهو يذود بعزم لا يلين ودماء اجريناها رخيصة قربانا لتراب هذا الوطن الطاهر، ولم نبتغ عرضا ولا مناصب سوى رضا الله وطرد الظلام والظلاميين من أرض النور والأنبياء".

وأشارت إلى أن "الحشد قد حظي لدى جميع أبناء شعبنا على اختلاف مشاربهم ومرجعياتهم باحترام وتبجيل للتضحيات التي قدمها ومازال يقدمها في طريق العز والجهاد".

وحذرت الهيئة: "محاولات أطراف داخلية وخارجية لزجه بذلك، وهذا خلط للأوراق وتضليل للرأي العام عن دور الحشد المشرف والتاريخي في حفظ الأرض والعرض".

المصدر: RT