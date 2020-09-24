ارتفاع عدد قتلى الشرطة المصرية بعد التصدي لمحاولة الهروب من سجن طرة

أعلنت وسائل الإعلام المصرية مقتل مجند جديد متأثرا بإصابته نتيجة التصدي لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام من سجن طرة.

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وأوضحت أن منطقة سجون طرة شهدت صباح أمس الأربعاء واقعة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل حجز الإعدام، ما أسفر مقتل ضابطين وشرطي ومقتل المتهمين قبل فرارهم بعدما تصدت لهم قوات التأمين.

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بدأت فور وقوع الحادث فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث، فيما يستمع فريق التحقيق المشكل إلى أقوال رجال الشرطة بالسجن وبعض النزلاء وفحص كاميرات المراقبة.

وبدأ قطاع التفتيش والرقابة في سماع أقوال قيادات منطقة سجون طرة.

وكانت قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام "ما أسفر عن استشهاد الرائد محمد عفت، رئيس مباحث سجن طرة، العقيد عمرو عبدالمنعم، عبدالحميد محمدـ أمين شرطة، ومقتل المتهمين الأربعة وهم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".

المصدر: وسائل إعلام مصرية