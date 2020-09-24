أول إجراء من وزير الداخلية المصري بعد محاولة الهروب الفاشلة من سجن طرة

قال مصدر أمني لوسائل الإعلام المصرية، إن وزير الداخلية محمود توفيق، تفقد منطقة سجون طرة فور إبلاغه بمحاولة الهروب الفاشلة.

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وأضاف المصدر أن الوزير شدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب السجناء.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية اطمأن على المصابين المحتجزين في أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وكلف الوزير برفع تقرير عاجل عن الواقعة التي أسفرت عن مصرع ضابطين وشرطي وإصابة ضابط آخر ومجند، ومقتل 4 من المحكوم عليهم بالإعدام.

وأضاف المصدر أن التحقيق سوف يشمل مراجعة إجراءات التأمين في منطقة السجون عامة وكذلك وسائل التأمين في عنبر الإعدام.

وأسفرت الواقعة عن استشهاد ضابطي الشرطة عمرو عبد المنعم ومحمد عفت، إضافة إلى فرد بلوكامين وخفير تأمين.

وكان مصدر أمني صرح بأن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام لقوا مصرعهم أثناء محاولة الهروب من سجن طرة، صباح الأربعاء.

والمحكومون الأربعة هم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية